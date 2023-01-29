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Рязань
Профиль пользователя Angelas

фото пользователя Angelas

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Рязань → собрать компанию

Предлагаю организовать художественные фотосъёмки на разных локациях города

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Рязань → собрать компанию

Прогулка, ищу компанию

Откликнулся 1 участник

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