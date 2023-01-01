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Рязань
Рязань
Профиль пользователя Anastasia_1
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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