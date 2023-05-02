Айтишник с 2 разводами за плечами, в меру душный, вливаюсь почти в любой коллектив, не выношу двуличие, а сам являюсь очень прямолинейным. Свободное время провожу в гараже за восстановлением слепыша🚘

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться

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