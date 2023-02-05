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Ростов-на-Дону
Разбираюсь в механике, ремонтирую автомобили, спецтехнику
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя ZiZiboy
О себе
Разбираюсь в механике, ремонтирую автомобили, спецтехнику
Инженер
Деловопер
Маркетинг
Продажи
Катаюсь на лыжах
Путешествую
Юмор, чёрный юмор
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие
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