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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Yuliya188

фото пользователя Yuliya188

О себе

Я гетеро. Мне 34 . Хочу найти подруг , для походов в кафе , ресторанчики , кальянные , потанцевать . Пообщаться.Сделать фоточки .

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу, подруг , для походов по заведениям .

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Откликнулся 1 участник
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