Ростов-на-Дону
Профиль пользователя YuliaChernova

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О себе

Люблю разную музыку, фотографировать в свободное время, увлекаюсь психологией, люблю познавать все новое.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

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