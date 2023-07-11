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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя youlya

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

можем душевно пообщаться и приятно провести время, выпить кофе и подружиться)

маленькое фото пользователя Paha90
Откликнулся 1 участник
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