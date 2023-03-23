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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Yana_Z

фото пользователя Yana_Z

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга для совместных прогулок и общения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя JUL00

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Diana7770

Ростов-на-Дону → сходить на мероприятие

Сходить в новое место

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Smxrtxxn

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

В поиске друзей/подруг

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Maksim7788

Ростов-на-Дону → активный отдых

Хорошенько потусить)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Evgeny11

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке, выпить кофе

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Chmel

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться перед сном)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Lexa161

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Что-то чего нам

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dikunoff

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Хочется видеть в своём окружении уверенных в себе, успешных людей

Откликнулся 1 участник

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