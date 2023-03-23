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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Yana_Z
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие
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