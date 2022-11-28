Кофе, кофе, чай, самокрутки и все это под хорошую книгу, но если только есть время, а его как правило ой как мало🫤 Мечтаю об отпуске и долгом сне🫠 Слушаю рок(альтернатива, кантри, 60-х по наше время, зарубежные и наши😎)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🏢 Работа 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.