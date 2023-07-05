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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя WiseLee
О себе
Иностранка. Впервые в России
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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