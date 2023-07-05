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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя WiseLee

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О себе

Иностранка. Впервые в России

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти новых знакомых из Ростова

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Liza1306

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя JuliaT

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кафе или вместе на мероприятие 😎

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nemovaolya

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Откликнулись 4 участника

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