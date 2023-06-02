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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Weasy
О себе
Занимаюсь творчеством и ютубом. Художник, аниматор
Профиль обновлён 29 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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