⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Virtuoso
О себе
Предприниматель, интересны новые идеи. Саморазвиваюсь, ищу единомышленников. Интересна практическая психология.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам