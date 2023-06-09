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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Virtuoso

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О себе

Предприниматель, интересны новые идеи. Саморазвиваюсь, ищу единомышленников. Интересна практическая психология.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность
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