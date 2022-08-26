Катаюсь на коньках и немного на роликах, йога на свежем воздухе. Интересуюсь хоккеем. Люблю читать, в частности интересна фантастика, философия иногда фэнтези. Фотографирую. С недавних пор снимаю на плёнку и изучаю альтернативные способы печати.

Профиль обновлён 21 мая 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.