Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Vikasyper_567

фото пользователя Vikasyper_567

О себе

Я занимаюсь боксом уже 7 лет

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Странный юмор 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Люблю бокс занимаюсь им

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Helga07
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Oksana0109
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу найти подруг для общения и дружбы, хорошо если есть детки 10-12

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