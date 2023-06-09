Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Vell_01
О себе
Всё своё свободное время провожу на улице, ищу друзей с которыми смогу разделить радость и отлично провести время.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность
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