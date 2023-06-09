Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Vasilevs

фото пользователя Vasilevs

О себе

Люблю гулять на свежем воздухе.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Погулять по городу или отдохнуть на пляже

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pplptn
Ростов-на-Дону → Другое

Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске собеседника

маленькое фото пользователя Oxana
Ростов-на-Дону → Другое

Давай познакомимся)

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