Без музыки не могу прожить и дня,абсолютный меломан,но большее предпочтение Deep House.👌 Люблю фильмы и сериалы,триллеры моя особая любовь. Люблю поржать,в плане юмора границ нет,моей коллекции мемов можно позавидовать!☝️Люблю путешествовать,за активный отдых, всегда предпочту карабкаться на гору,чем загорать на пляже. Не люблю готовить,но делаю это ежедневно и необыкновенно вкусно😁😌Я здесь,потому что у меня нет верных,преданных,в чем-то щедрых ,с ЧЮ,без комплектов,самодостаточных,которые не мериют с тобой пис@ны друзей!А хочется таких найти!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.