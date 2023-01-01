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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Toxa1379
О себе
После трех лет скитаний вернулся в город,в котором учился) Учусь рисовать, читаю,играю в видеоигры,обожаю настолки и разговоры о различных концепциях мира в котором мы живем)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры
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