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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя TnTdona
О себе
Спортивный , добрый , уверенный в своих силах и будущем мужчина , к сожалению имеющий вредные привычки.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Участие в других событиях
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