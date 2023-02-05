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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя TnTdona

фото пользователя TnTdona

О себе

Спортивный , добрый , уверенный в своих силах и будущем мужчина , к сожалению имеющий вредные привычки.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Вкусы у всех разные

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leza

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пошли погуляем солнце

Откликнулись 22 участника

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Ростов-на-Дону → пообщаться

Очень ищу людей по переписке

Откликнулось 5 участников

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Москва → пообщаться

Всем хай! Хочу найти друзей по душе 😊пол не важен ))важна открытость .

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Vikysik

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Позагорать поплавать

Откликнулись 2 участника

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