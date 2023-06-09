Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Tane4ka0886
О себе
Мама двоих детей, фрилансер (в основном, занимаюсь наполнением интернет-магазинов и сайтов).
Могу поддержать беседу о правильном питании и спортивных добавках, саморазвитии и психологии. Но не являюсь экспертом и, не дай Боже, не ищу людей, повёрнутых на этой теме.
В общении ценю открытость и правдивость. Если какая-то тема закрыта, просто скажи об этом, и мы не будем ее касаться. Ищу друзей, с которыми можно быть собой, и которые не станут делать вид, что они большее, чем есть на самом деле.
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
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