Мама двоих детей, фрилансер (в основном, занимаюсь наполнением интернет-магазинов и сайтов). Могу поддержать беседу о правильном питании и спортивных добавках, саморазвитии и психологии. Но не являюсь экспертом и, не дай Боже, не ищу людей, повёрнутых на этой теме. В общении ценю открытость и правдивость. Если какая-то тема закрыта, просто скажи об этом, и мы не будем ее касаться. Ищу друзей, с которыми можно быть собой, и которые не станут делать вид, что они большее, чем есть на самом деле.

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

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