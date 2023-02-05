О себе

Интроверт! Люблю торчать дома, смотреть сериалы, фильмы в основном комедии и новинки.

Иногда читаю, стараюсь выбирать психологию, но больше заходит Стивен Кинг.

Работа, дом и так каждый день. Познакомится и завести друзей особо негде, потому что никуда не хожу

Очень много времени уделяю своему питомцу, это чёрный мопс Арсений