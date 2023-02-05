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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Steshka

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О себе

Интроверт! Люблю торчать дома, смотреть сериалы, фильмы в основном комедии и новинки.
Иногда читаю, стараюсь выбирать психологию, но больше заходит Стивен Кинг.
Работа, дом и так каждый день. Познакомится и завести друзей особо негде, потому что никуда не хожу
Очень много времени уделяю своему питомцу, это чёрный мопс Арсений

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн📚 Книги

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поныть, обсудить, поржать.

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → пообщаться

Как поживаете?)

Откликнулось 7 участников

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