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Ростов-на-Дону
Интроверт! Люблю торчать дома, смотреть сериалы, фильмы в основном комедии и новинки.
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Steshka
О себе
Интроверт! Люблю торчать дома, смотреть сериалы, фильмы в основном комедии и новинки.
Иногда читаю, стараюсь выбирать психологию, но больше заходит Стивен Кинг.
Работа, дом и так каждый день. Познакомится и завести друзей особо негде, потому что никуда не хожу
Очень много времени уделяю своему питомцу, это чёрный мопс Арсений
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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