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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Sonya2002

фото пользователя Sonya2002

О себе

Ищу подругу для взаимной поддержки и приятного времяпрепровождения

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять, покушать, конечно же😏, пофоткать друг друга🥰

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

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ищу подругу)

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Хочу найти подругу (подробней в описание)

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Девочки, ищу подруг))

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