⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Sofiyamut

фото пользователя Sofiyamut

О себе

Привет 👋 просто ищу друзей и интересного общения. (Моя ориентация гетеро).

Я рациональный,осмысленный,взрослый человек,патриот своей страны.
Люблю историю,читаю детективы.

Считаю самым лучшим времяпрепровождением - это находиться среди друзей и семьи.

Живу на две страны Казахстан↔️Россия .

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📺 Политика🐈 Домашние животные🏢 Работа✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить, пообщаться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lusi

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Банально? Но я люблю общение онлайн (для начала) Давай дружить)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Dashnka

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу (подробней в описание)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Masha95

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Как прошел твой день)) О чем мечтаешь в 23 году?

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя Maks1897
маленькое фото пользователя Rtyu
маленькое фото пользователя Eyrena
маленькое фото пользователя Tane4ka0886
маленькое фото пользователя Kristina98
маленькое фото пользователя Angelina0
маленькое фото пользователя pplptn
маленькое фото пользователя Ivan654
маленькое фото пользователя MIKKE
маленькое фото пользователя Milkyway
маленькое фото пользователя Viktoreagle
маленькое фото пользователя Nevillin
маленькое фото пользователя Roman33
маленькое фото пользователя Natalia_Fox
маленькое фото пользователя Freddyz
маленькое фото пользователя Chmel
маленькое фото пользователя Danil182
маленькое фото пользователя Oleg_p_kir
маленькое фото пользователя Nadya_k
маленькое фото пользователя Maria61
маленькое фото пользователя Aksel
маленькое фото пользователя Masha95
маленькое фото пользователя Not_the_same
маленькое фото пользователя A_mur
маленькое фото пользователя Nikita161
маленькое фото пользователя Marsiiss
маленькое фото пользователя Mejicano
маленькое фото пользователя Maksim7788

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам