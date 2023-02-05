О себе

Привет 👋 просто ищу друзей и интересного общения. (Моя ориентация гетеро).



Я рациональный,осмысленный,взрослый человек,патриот своей страны.

Люблю историю,читаю детективы.



Считаю самым лучшим времяпрепровождением - это находиться среди друзей и семьи.



Живу на две страны Казахстан↔️Россия .