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Ростов-на-Дону
Привет 👋 просто ищу друзей и интересного общения. (Моя ориентация гетеро).
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Sofiyamut
О себе
Привет 👋 просто ищу друзей и интересного общения. (Моя ориентация гетеро).
Я рациональный,осмысленный,взрослый человек,патриот своей страны.
Люблю историю,читаю детективы.
Считаю самым лучшим времяпрепровождением - это находиться среди друзей и семьи.
Живу на две страны Казахстан↔️Россия .
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📺 Политика🐈 Домашние животные🏢 Работа✈️ Найти попутчика в путешествие
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