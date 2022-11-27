Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Sofiya_tut

фото пользователя Sofiya_tut

О себе

Люблю психологию в разных направлениях,занимаюсь много и развиваюсь в данной сфере 🌸
Очень импонирует адекватные рациональные люди👍🌏✅
Гетеро..

Профиль обновлён 14 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

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Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

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