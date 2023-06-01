Ростов-на-Дону
Профиль пользователя sheller
О себе
Люблю фантастику, в основном русскую :)
Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса.
Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков.
Путешествия и тд
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги
События пользователя
Батайск → прогуляться, перекусить
Сходить в кофейню, найти новых друзей, обсудить за жизнь
Ростов-на-Дону → пообщаться
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить
Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД
Ростов-на-Дону → собрать компанию
Где все? Все умерли?
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
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