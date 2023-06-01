Ростов-на-Дону
Профиль пользователя sheller

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О себе

Люблю фантастику, в основном русскую :)
Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса.
Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков.
Путешествия и тд

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги

События пользователя

Батайск → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню, найти новых друзей, обсудить за жизнь

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Где все? Все умерли?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя jiulaan
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу погулять и приятно провести время

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Jessie
Москва → Другое

Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

маленькое фото пользователя Eyrena
Ростов-на-Дону → Другое

Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.