Люблю фантастику, в основном русскую :) Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса. Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков. Путешествия и тд

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги

Ростов-на-Дону → собрать компанию Где все? Все умерли?

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД

Ростов-на-Дону → пообщаться Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

Батайск → прогуляться, перекусить Сходить в кофейню, найти новых друзей, обсудить за жизнь

Ростов-на-Дону → Другое Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Москва → Другое Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

Ростов-на-Дону → Другое Хочу погулять и приятно провести время

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.