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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Scorpionee

фото пользователя Scorpionee

О себе

Люблю дорогу..

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка в центре, общение

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пошли погуляем солнце

Откликнулись 22 участника

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу приятного собеседника

Откликнулось 6 участников

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За весёлую и лёгкую переписку обо всём

Откликнулся 1 участник

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