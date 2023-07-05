⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Rustamina
О себе
Общение, прогулки
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам