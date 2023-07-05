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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Rustamina

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О себе

Общение, прогулки

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулось 18 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девичник 💜

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Anna127

Ростов-на-Дону → пообщаться

Найти подругу

Откликнулись 3 участника

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Найти подругу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Dinachka

Таганрог → прогуляться, перекусить

Можно на море пивка попить пообщаться

Откликнулись 2 участника

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