Ростов-на-Дону

Профиль пользователя Roman_II

О себе После окончания школы в Беларуси, уехал в Европу и там прожил 15 лет. Решил, что стоит ещё узнать Россию, и переехал в Москву.

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