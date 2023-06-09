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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Roman_II
О себе
После окончания школы в Беларуси, уехал в Европу и там прожил 15 лет. Решил, что стоит ещё узнать Россию, и переехал в Москву.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры📺 Политика🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро
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