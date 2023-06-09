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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Roman_II

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О себе

После окончания школы в Беларуси, уехал в Европу и там прожил 15 лет. Решил, что стоит ещё узнать Россию, и переехал в Москву.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры📺 Политика🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

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маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Yana82
маленькое фото пользователя Mari007
маленькое фото пользователя Maksim_77
маленькое фото пользователя Evgeniyaya
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Daria5
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя KseniaSh
маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn
маленькое фото пользователя Catush
маленькое фото пользователя Polli123
маленькое фото пользователя Zara27
маленькое фото пользователя Alena_SM
маленькое фото пользователя elitol
Откликнулось 19 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Hedgehog

Москва → активный отдых

Научиться танцевать

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → другое

Ищу модель для массажа

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию с общими интересами для активного времяпровождения.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Taniiismi

Москва → собрать компанию

4:20, кто в теме?)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя AngelaD

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию веселых и добрых друзей❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Athena

Москва → собрать компанию

+35 Взрослая компания для встреч и обсуждений.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → пообщаться

Соберем компанию для новых знакомств, общения и встреч?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя ArtemZ

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, бар, музыка

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя AndrianG

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней или дневной Москве. Welcome

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Al_e_x

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Polly_Polly

Москва → активный отдых

Поиграть в настольный теннис. Лианозовский парк.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nikita_golgofa

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы узнать интересных людей. Может кто знает чешский язык?

Откликнулись 2 участника

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