Я Фурри! Мне 23 года, да человечек не маленький но всегда рад общению! Я слушаю: ДДТ, Король и Шут,Skypierr, Rival, Роман Конограй Каким спортом я занимаюсь? Я занимаюсь профессиональным футболом и спорт по MTB стрит и дёрт(когда как) Что я здесь ищу? Я ищу побольше друзей илм даже подруг😁

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

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