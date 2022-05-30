Ростов-на-Дону
Профиль пользователя RivaloWolf
О себе
Я Фурри! Мне 23 года, да человечек не маленький но всегда рад общению!
Я слушаю: ДДТ, Король и Шут,Skypierr, Rival, Роман Конограй
Каким спортом я занимаюсь? Я занимаюсь профессиональным футболом и спорт по MTB стрит и дёрт(когда как)
Что я здесь ищу? Я ищу побольше друзей илм даже подруг😁
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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