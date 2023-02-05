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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Rinaaa

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О себе

Веду размеренный образ жизни, хочется обычного дружеского общения на любые темы

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Предлагаю оффлайн встречу в Ростове-на-Дону разнополой компанией для знакомства

Ростов-на-Дону → сходить на мероприятие

Предлагаю сходить на квест. Любой. Предлагайте

маленькое фото пользователя Mary27.08
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 263 участника

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Ростов-на-Дону → пообщаться

А ты умеешь дружить?)

Откликнулся 21 участник

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Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 19 участников

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Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 16 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девичник 💜

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Christi

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Цифровой завтрак (узнайте свою данность)

Откликнулось 7 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 6 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию друзей

Откликнулось 6 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения , прогулок, домашних посиделок с кофе)

Откликнулось 5 участников

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Ищу подруг, буду рада новым знакомствам.

Откликнулись 4 участника

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить в Сицилию и погулять! Писать в личку определимся во сколько.

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Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу подруг! Для прогулок, сходить покушать и просто поболтать.

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