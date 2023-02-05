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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Rinaaa
О себе
Веду размеренный образ жизни, хочется обычного дружеского общения на любые темы
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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