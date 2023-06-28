Всем привет! 🩵 Я занимаюсь по утрам йогой и каждый день делаю масочки для лица 🧖🏻‍♀️Мне очень важно проводить время наедине с собой для поддержания своего эмоционального состояния. На полке пылятся таро, на которых я училась гадать, так что пишите! Слушаю Macana, Miyagi и зарубежные треки.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 💩 Странный юмор

Нижний Новгород → Другое Можно онлайн, можно встретиться

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

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