Ростов-на-Дону
Профиль пользователя pplptn
О себе
Всем привет! Я занимаюсь по утрам йогой и каждый день делаю масочки для лица 🧖🏻♀️Мне очень важно проводить время наедине с собой для поддержания своего эмоционального состояния. На полке пылятся таро, на которых я училась гадать, так что пишите! Слушаю Macana, Miyagi и зарубежные треки.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу интересных собеседников:)
Я в декрете ищу подруг)
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Ищу подруг❤️
Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)
буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует
Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺
Можно онлайн, можно встретиться
Предлагаю прогуляться перед сном)
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