Ростов-на-Дону
Профиль пользователя pplptn

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О себе

Всем привет! 🩵 Я занимаюсь по утрам йогой и каждый день делаю масочки для лица 🧖🏻‍♀️Мне очень важно проводить время наедине с собой для поддержания своего эмоционального состояния. На полке пылятся таро, на которых я училась гадать, так что пишите! Слушаю Macana, Miyagi и зарубежные треки.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻

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