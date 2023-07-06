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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Pantera2014

фото пользователя Pantera2014

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Поплавать в бассейне, позагорать , выпить коктейли)

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → собрать компанию

Компания друзей

Откликнулось 17 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девушки, ищу подруг)

Откликнулось 8 участников

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