Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить Хочу найти подруг для общения и дружбы, хорошо если есть детки 10-12

Ростов-на-Дону → Другое Кто со мной прогуляться?

Ростов-на-Дону → Другое Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.