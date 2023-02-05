Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Oksana0109
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Девичник 💜
Ростов-на-Дону → Другое
Давай познакомимся)
Ростов-на-Дону → Другое
Компания друзей
Ростов-на-Дону → Другое
Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу приятного собеседника
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Кто со мной прогуляться?
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу компанию для прогулок
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