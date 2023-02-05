Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Oksana0109

фото пользователя Oksana0109

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг для общения и дружбы, хорошо если есть детки 10-12

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Eyrena
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Девичник 💜

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Ростов-на-Дону → Другое

Давай познакомимся)

маленькое фото пользователя Jenya2103
Ростов-на-Дону → Другое

Компания друзей

маленькое фото пользователя GaLaS
Ростов-на-Дону → Другое

Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

маленькое фото пользователя Arhyna.777
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу приятного собеседника

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Ищу подругу

Ростов-на-Дону → Другое

Кто со мной прогуляться?

маленькое фото пользователя Nika2003
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу компанию для прогулок

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Другие пользователи из города Ростов-на-Дону

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.