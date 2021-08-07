Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Oksan4ik
О себе
Привет🙋🏻♀️
Ищу друзей,знакомых, с которым будет просто приятно пообщаться,весело и интересно провести время.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры
Не нравится:
🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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