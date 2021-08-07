Привет🙋🏻‍♀️ Ищу друзей,знакомых, с которым будет просто приятно пообщаться,весело и интересно провести время.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.