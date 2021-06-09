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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Not_the_same

фото пользователя Not_the_same
фото #2 пользователя Not_the_same

О себе

Бегаю, люблю активности (любые), спортивные игры, настолки и приятное общение

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
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