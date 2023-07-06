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Ростов-на-Дону
Живу в Ростове-на-Дону. Переехал из Новосибирска. Может потом ещё куда перемещусь, пока не уверен.
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Nijest
О себе
Живу в Ростове-на-Дону. Переехал из Новосибирска. Может потом ещё куда перемещусь, пока не уверен.
Играю в видео и настольные игры, люблю комиксы, фотографирую интересные и необычные вещи в городе на телефон и выкладываю в блоге, если не лень, гуляю. Иногда путешествую куда-то недалеко
Можем погулять, поиграть в настолкам или просто помечтать о путешествии под хорошую и спокойную музыку.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян
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