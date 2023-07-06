О себе

Живу в Ростове-на-Дону. Переехал из Новосибирска. Может потом ещё куда перемещусь, пока не уверен.

Играю в видео и настольные игры, люблю комиксы, фотографирую интересные и необычные вещи в городе на телефон и выкладываю в блоге, если не лень, гуляю. Иногда путешествую куда-то недалеко

Можем погулять, поиграть в настолкам или просто помечтать о путешествии под хорошую и спокойную музыку.