- сейчас активно слушаю Nu Metal, но также активно слушаю Славу КПСС. Вообще меломан и люблю музыку 00-х - иногда хожу на квизы - люблю поиграть в Fallout 4 ,и , иногда, Minecraft - пью пиво - смотрю Мутного Мрака 228

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

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