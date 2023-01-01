⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Разносторонняя личность с кучей разных хобби. Очень люблю смеяться и шутить на любые темы.
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя nemovaolya
О себе
Разносторонняя личность с кучей разных хобби. Очень люблю смеяться и шутить на любые темы.
Замужем, детей нет, но есть две чудесные собачки)
Ищу подругу для тёплой, душевной дружбы ☺
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ростов-на-Дону
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам