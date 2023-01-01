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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя nemovaolya

фото пользователя nemovaolya

О себе

Разносторонняя личность с кучей разных хобби. Очень люблю смеяться и шутить на любые темы.
Замужем, детей нет, но есть две чудесные собачки)
Ищу подругу для тёплой, душевной дружбы ☺

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для разговоров обо всём и прогулок по городу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Marina1995

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка на выходных

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Masha95

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Как прошел твой день)) О чем мечтаешь в 23 году?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Liza1306

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 5 участников

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