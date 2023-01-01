О себе

Люблю фантастику и фэнтези во всех проявлениях, семейную психологию, писательское ремесло, языки. Занимаюсь педагогической деятельностью.

У меня не идет общение с пессимистами, нытиками, чернушниками, тех, кто вечно в депрессиях и дэд инсайдами. Хочется позитивного общения.

Не поддерживаю в/п, праздный образ жизни (хочется пообщаться с увлеченными чем-то людьми, идущими к своей цели), клубных тусилок.

С кем хочу пообщаться: теми, кто поддерживает крепкую семью (чайлдфри, любители свободных отношений, естественно, мимо); писателями; филологами (может создадим вместе новый учебник? Или впишем книгу? :); творческими людьми.