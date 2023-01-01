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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя NatMax

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О себе

Люблю фантастику и фэнтези во всех проявлениях, семейную психологию, писательское ремесло, языки. Занимаюсь педагогической деятельностью.
У меня не идет общение с пессимистами, нытиками, чернушниками, тех, кто вечно в депрессиях и дэд инсайдами. Хочется позитивного общения.
Не поддерживаю в/п, праздный образ жизни (хочется пообщаться с увлеченными чем-то людьми, идущими к своей цели), клубных тусилок.
С кем хочу пообщаться: теми, кто поддерживает крепкую семью (чайлдфри, любители свободных отношений, естественно, мимо); писателями; филологами (может создадим вместе новый учебник? Или впишем книгу? :); творческими людьми.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Хабаровск → пообщаться

Поболтать о сериалах и играх

маленькое фото пользователя MARIA022
маленькое фото пользователя Azure
Откликнулись 2 участника

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поиграть в It takes two на PS

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 62 участника

маленькое фото пользователя Harumi

Алматы → пообщаться

Лучшая видеоигра в вашей жизни

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Nastya13

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Solarsystem

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 19 участников

анонимный пользователь

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя faceta

Новосибирск → пообщаться

Фэнтези, аниме, компы, электрогитары, металл, природу и тп

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя KSI_O

Москва → пообщаться

Доброе утро 🌄 всем отличного настроения

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Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

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Хочу найти соулмейта, лучшую подругу

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пообщаться по душам на разные темы ☺️

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Ищу позитивную и творческую подругу ☺️🎨

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