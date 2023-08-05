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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Natalia_Fox

фото пользователя Natalia_Fox
фото #2 пользователя Natalia_Fox

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

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