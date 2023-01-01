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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Nasty_44

фото пользователя Nasty_44

О себе

Мне 18, ищу подругу. Любишь обосрать бывшего и не только, нам по пути. Хз чё вообще тут писать, всё будем выяснять в ходе общения.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться

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