Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mshkr6

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О себе

Учу программирование(c++, python, html)

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Общение на вечер😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться 🌞

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