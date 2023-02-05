Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mshkr6
О себе
Учу программирование(c++, python, html)
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Архангельск → Другое
Ищу человека, который всё понял
Красноярск → Другое
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Москва → Другое
На больничном, предлагаю познакомиться 🌞
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