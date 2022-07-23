Волгодонск
Профиль пользователя Morrgan

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О себе

Люблю активный отдых , стрельбу, пеший туризм, крафтовое пиво и животных. Есть хобби, печатаю на 3D принтере и крашу фигурки. Хочу просто пообщаться.

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес

События пользователя

Волгодонск → пообщаться

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