Увлекаюсь историей (в основном античность) Сведущ в классической музыке (особенно 19век) Умею играть на фортепиано Постоянно изучаю что-то новое Ищу разностороннего человека для интересных бесед

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового ✝️ Религия 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

🍷 Алкоголь

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.