Меломан, занимаюсь ММА и айкидо, также скалолазание, стрельба, игра на гитаре. Люблю читать книги. Мирный интересный человек🤗

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.