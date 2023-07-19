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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя meow16

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О себе

Я занимаюсь рисование ,в свободное время читаю книги ,иногда играю в игры .Люблю гулять ,музыку и капучино на банановом )

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб
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