Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Menestrel

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О себе

Самый обыкновенный ИМПЕРАТОР ЧЕЛО… композитор-программист-геймдиз. Люблю фэнтези, power-metal, разговоры о жизни, смерти, добре и зле. Нравятся морские свинки

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу почитателей авторских фентези-стихов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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