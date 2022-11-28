Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Mejicano
О себе
Пишу стихи и песни, записано и спето несколько композиций в разных стилях.
Люблю старые компьютерные игры и некоторую "индюшатину": Skyrim, The Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Jedi Academy, Heroes of Might and Magic 4, Civilization 5 и др.
В плане живого взаимодействия в играх люблю настолки (есть небольшая коллекция) и бадминтон (только по правилам, а не просто перебрасывает туда-сюда воланчика).
Люблю животных, дома воспитывается кошка.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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