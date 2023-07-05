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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Masha95
О себе
Мне 27 лет, замужем, детей нет, зато есть 🐈Ищу подружань, чтобы можно было поболтать о том о сем или может чего еще 🤓 + иногда со мной может быть весело 😅
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян
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