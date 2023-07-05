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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Masha95

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О себе

Мне 27 лет, замужем, детей нет, зато есть 🐈Ищу подружань, чтобы можно было поболтать о том о сем или может чего еще 🤓 + иногда со мной может быть весело 😅

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Как прошел твой день)) О чем мечтаешь в 23 году?

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Приятное общение онлайн на любые другие темы буду рада.

Откликнулось 8 участников

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