Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Marybb

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О себе

Люблю слушать музыку, рисовать, смотреть фильмы/сериалы, вкусно кушать

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgeniya7
Ростов-на-Дону → Другое

ищу подругу)

маленькое фото пользователя animeschca29
Владимир → Другое

Хочу найти подругу .

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